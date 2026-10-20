Rekordjagd voraus? Jefferies-Prognose stellt 5.000-Dollar-Goldmarke in Aussicht

Die Renditen steigen, der Goldpreis gibt nach, doch Jefferies hält am Kurs fest: Was spricht für die Prognose, und wo liegen die Risiken?

Jefferies bestätigt Goldpreisziel von 5.000 US-Dollar für 2027

US-Defizit und Zinslast sprechen aus Sicht der Bank für Gold

Goldminen winkt 2027 ein Margensprung, Lohnkosten bremsen

Jefferies hält an seinem Goldpreisziel von 5.000 US-Dollar je Unze für 2027 fest und wertet die Schwäche des Edelmetalls als Einstiegschance. Das geht aus dem Metall- und Bergbaubericht der Bank hervor, der Kitco News vorliegt. Im Mittelpunkt der These stehen die US-Staatsfinanzen, die Washington nach Einschätzung der Analysten auf Dauer keine deutlich höheren Renditen erlauben.

Jefferies senkt die kurzfristigen Goldprognosen

Für die nächsten Monate rechnet die Bank allerdings mit weniger. Wegen höherer Realzinsen senkte Jefferies die Prognose für das vierte Quartal von 4.600 auf 4.400 US-Dollar je Unze, für das Gesamtjahr 2026 von 4.595 auf 4.511 US-Dollar. Am langen Ende fällt der Ausblick dagegen etwas freundlicher aus: Die Prognose für 2029 stieg von 4.500 auf 4.600 US-Dollar, die langfristige Preisannahme von 3.500 auf 3.600 US-Dollar.

Warum die USA hohe Renditen kaum lange tragen können

Der Goldpreis zeigte sich nach Einschätzung der Analysten widerstandsfähig, obwohl die Renditen von US-Staatsanleihen Anfang Oktober auf den höchsten Stand seit 24 Jahren stiegen. Höhere Renditen verteuern zwar das Halten eines zinslosen Vermögenswerts wie Gold. Jefferies bezweifelt aber, dass Wirtschaft und Staatshaushalt der USA die hohen Finanzierungskosten lange verkraften. Das jährliche Defizit liegt laut der Bank bei rund zwei Billionen US-Dollar oder etwa sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die jährlichen Nettozinsausgaben übersteigen bereits eine Billion US-Dollar.

Der wachsende fiskalische Druck könnte die Politik nach Ansicht der Analysten am Ende zwingen, die Kreditkosten einzudämmen, was Gold ein günstigeres Umfeld verschaffen würde. Als langfristige Treiber nennt Jefferies zudem anhaltende Inflation, steigende Staatsschulden, die Entwertung von Währungen und die stetige Nachfrage der Zentralbanken.

Was die Goldthese für Minenbetreiber bedeutet

Für die Berichtssaison zum dritten Quartal erwartet Jefferies ordentliche Zahlen der Minenbetreiber, obwohl das Umfeld rauer wurde. Der Dieselpreis stieg im Quartal um rund 12 Prozent, während der durchschnittliche Goldpreis um sechs Prozent auf 4.263 US-Dollar je Unze nachgab, nach 4.516 US-Dollar im zweiten Quartal. Hinzu kamen Belastungen durch höhere Kraftstoffkosten, die Abfolge der Abbauarbeiten, Wartungsarbeiten, Abtragungsarbeiten und wetterbedingte Betriebsstörungen. Die Margen gerieten dadurch unter Druck, liegen laut Jefferies aber weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt. Der freie Cashflow je Unze dürfte im dritten Quartal sogar steigen, vor allem wegen geringerer Steuerzahlungen als im Vorquartal.

Für das vierte Quartal erwartet die Bank stärkere Zahlen, sobald vorübergehende Produktionsstörungen abklingen. Den größeren Hebel sieht sie aber 2027: Steigt Gold in Richtung 5.000 US-Dollar, dürften Profitabilität und Free-Cashflow-Margen deutlich zulegen und den Kostendruck mehr als ausgleichen. Als wachsendes Risiko nennt Jefferies die Löhne. Den teureren Diesel stufen die Unternehmen überwiegend als beherrschbar ein, die Lohninflation beschäftigt die Managementteams dagegen immer stärker.

Anleger zeigen sich bei Goldminenaktien dennoch zurückhaltend. Der VanEck Gold Miners ETF verzeichnete im September Abflüsse von rund eine Milliarde US-Dollar und gab damit einen Teil der Zuflüsse aus dem bisherigen Jahresverlauf wieder ab. Die Analysten setzen weiter auf hochwertige Produzenten, solange der Goldpreis konsolidiert.

Fed und EZB als nächste Bewährungsprobe

Als nächster Termin steht die Fed-Entscheidung am 28. Oktober an, einen Tag später folgt die EZB. Für Gold dürfte dabei vor allem die Renditeentwicklung zählen. Ob die Rechnung von Jefferies aufgeht, hängt damit an Renditen, Leitzinsen und der Nachfrage der Zentralbanken.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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