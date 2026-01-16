|
16.01.2026 10:02:55
Reserven unterdurchschnittlich: Frostige Temperaturen lassen den Gaspreis nach oben schnellen
Der Gaspreis steigt auf den höchsten Stand seit fast sechs Monaten. Der ungewöhnlich kalte Winter, aber auch die Weltlage tragen wohl zu dieser Entwicklung bei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,10
|-0,03
|-0,80
