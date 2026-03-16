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16.03.2026 06:00:26
Retail investors pull billions from private capital’s credit gold mine
Flood of redemptions threatens to stall one of Wall Street’s most important sources of growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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