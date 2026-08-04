|
04.08.2026 16:34:00
Revoy hilft, Dieseltrucks Spritverbrauch und Emissionen zu senken
Das US-Startup Revoy hat ein elektrisches Antriebssystem für Diesel-Trucks entwickelt. Es soll dazu beitragen, Betriebskosten und Emissionen zu senken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,15
|-0,03
|-1,19