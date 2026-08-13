|
13.08.2026 05:15:34
Rio Tinto gets $1.8bn bailout for Australia’s biggest aluminium smelter
Funding follows similar deals by Anthony Albanese’s government to save vulnerable industrial operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 308,45
|-64,85
|-1,92