19.02.2026 10:18:49
Rio Tinto misses annual profit view on iron ore challenges
Weaker iron ore prices weigh on its core business, but copper prices having risen 8% in 2025 blunt the impact of iron...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Eisenerzpreis
|104,81
|-0,59
|-0,56