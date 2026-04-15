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15.04.2026 21:00:00
Rising Coffee Costs and 181 Planned New Store Openings Are Squeezing Dutch Bros' Margins. Is the Stock a Buy in 2026?
Shares of Dutch Bros (NYSE: BROS) are down 14% in 2026 (as of April 13). The company is dealing with rising coffee costs. And it's embarking on a huge growth spurt, driving higher occupancy costs.Management believes the adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margin will face 60 basis points of pressure for the current full year, partly from these two factors. And for the just-ended first quarter, mainly due to elevated coffee costs, there will be a 200-basis-point headwind.But is this growth stock still a buy in 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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