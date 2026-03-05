|
05.03.2026 20:32:36
Rising Oil Prices and Geopolitical Tensions Are Hurting These 2 Travel and Leisure Stocks
The Iran war is shaking up investors, and it's had wide range of impacts on global markets.Oil prices have spiked, up 22% from the end of last week, and defense and shipping stocks have surged as well, as shippers have benefited from higher rates due to the closing of the Strait of Hormuz.However, rising oil prices have created a number of losers as several sectors are sensitive to oil prices. Asian stocks have plummeted as markets like Korea and Japan depend on oil and gas from the Middle East.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|85,42
|1,11
|1,32
|Ölpreis (WTI)
|81,56
|0,55
|0,68
