Gold, Öl & Co. 03.09.2026 13:17:06

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 1,02 Prozent auf 4.432,22 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.387,41 US-Dollar.

Nach 65,33 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 0,75 Prozent auf 65,82 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar) geht es um 0,60 Prozent auf 1.771,00 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,07 Prozent auf 1.368,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.353,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,50 Prozent stärker bei 97,06 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 95,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,38 Prozent auf 92,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,01 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Baumwolle am Donnerstagmittag nach. Um -4,35 Prozent auf 0,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,86 US-Dollar.

Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagmittag um -3,45 Prozent auf 3,36 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,10 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,28 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -3,77 Prozent auf 4.315,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.484,00 Britische Pfund.

Daneben sinkt der Maispreis um -2,17 Prozent auf 5,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,19 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -1,13 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 13,02 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -2,11 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,71 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,19 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--3,90 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,05 Prozent auf 2,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,96 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,24 Prozent auf 16,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,33 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 123,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,21 Prozent.

Daneben wertet der Kohlepreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,52 Prozent auf 136,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 135,80 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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