Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.170,34 US-Dollar und damit 0,31 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.157,35 US-Dollar.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 60,43 US-Dollar am Vortag auf 60,84 US-Dollar nach oben (+0,68Prozent).

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,56 Prozent auf 1.719,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.710,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -1,70 Prozent auf 1.187,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.207,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -3,47 Prozent auf 99,94 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 103,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,96 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 92,19 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 90,42 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 11:26 Uhr notiert der Haferpreis -1,19 Prozent niedriger bei 4,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,19 US-Dollar.

Nach 2,91 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagmittag um -0,81 Prozent auf 2,88 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -3,14 Prozent auf 3.891,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.017,00 Britische Pfund.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 5,01 US-Dollar am Vortag auf 5,04 US-Dollar nach oben (+0,55Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,08 Prozent auf 12,92 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,93 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,55 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 6,81 Prozent stärker bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,15 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 13:00 Uhr ab. Es geht -0,33 Prozent auf 14,89 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 14,94 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Heizölpreis -6,65 Prozent niedriger bei 122,31 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 131,03 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 143,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (142,25 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at