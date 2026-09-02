Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 4.330,45 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.329,51 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 64,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 64,26 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -1,33 Prozent auf 1.739,00 US-Dollar, nach 1.762,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -0,19 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.312,00 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.314,50 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 10:01 Uhr steht ein Plus von 0,17 Prozent auf 94,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 94,65 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,17 Prozent niedriger bei 90,07 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 90,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 09:29 Uhr steht ein Minus von -3,10 Prozent auf 0,87 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,90 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,45 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,89 Prozent.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -1,15 Prozent auf 5,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 5,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -1,37 Prozent auf 337,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 342,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,73 Prozent auf 0,72 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,27 Prozent auf 2,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,90 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 08:48 Uhr steht ein Minus von -1,74 Prozent auf 16,37 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,66 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar) geht es um -0,21 Prozent auf 123,37 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 3,73 Prozent auf 140,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 135,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at