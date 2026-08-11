Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,42 Prozent auf 4.370,44 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.388,97 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,60 Prozent auf 64,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,76 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Dienstagabend nach. Um -0,20 Prozent auf 1.743,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.746,50 US-Dollar.

Nach 1.376,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um -1,24 Prozent auf 1.359,50 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 87,72 US-Dollar am Vortag auf 88,94 US-Dollar nach oben (+1,39Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 1,36 Prozent auf 83,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 82,13 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,45 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,83 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,39 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,24 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,04 Prozent auf 3,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,23 Prozent auf 2,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,29 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,37 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,38 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,22 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,51 US-Dollar.

Daneben sinkt der Orangensaftpreis um -1,87 Prozent auf 1,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,42 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,89 Prozent auf 11,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,58 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,10 Prozent auf 303,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 303,70 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,69 US-Dollar) geht es um -1,45 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:08 Uhr zieht der Zuckerpreis um 1,58 Prozent auf 0,17 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,79 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend um -0,97 Prozent auf 2,77 US-Dollar gesunken.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nordwärts. Der Mageres Schwein Preis gewinnt 0,24 Prozent auf 0,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,78 Prozent auf 16,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 16,72 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 112,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (110,69 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,43 Prozent.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:18 Uhr gibt der Reispreis um -0,61 Prozent auf 13,94 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 14,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 20:30 Uhr wurde ein Preis von 579,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 579,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 18:54 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -2,10 Prozent niedriger bei 59,50 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 60,77 Euro.

Redaktion finanzen.at