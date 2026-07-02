Kursbewegungen 02.07.2026 02:48:43

Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahresviertel stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities im zweiten Quartal 2026:

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