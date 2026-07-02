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02.07.2026 02:48:43
Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
So bewegten sich die einzelnen Commodities im zweiten Quartal 2026:
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