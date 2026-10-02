Kursbewegungen 02.10.2026 03:14:43

Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahresviertel stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities im dritten Quartal 2026:

Weitere Links:

Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse
Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com,Julian Mezger

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:14 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
    02:49 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
    02:43 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
    01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

    Börse aktuell - Live Ticker

    Dow letztlich stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
    Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen