Kursbewegungen 02.01.2026 02:35:01

Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahresviertel stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities im vierten Quartal 2025:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: jurgenfr / Shutterstock.com,Julian Mezger,vyp / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
    01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
    01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
    01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
    31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

    Börse aktuell - Live Ticker

    Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
    Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen