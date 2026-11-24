Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,31 Prozent auf 3.623,01 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.634,14 US-Dollar).

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -2,38 Prozent auf 42,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 43,26 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -3,10 Prozent auf 1.298,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.340,00 US-Dollar.

Nach 897,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagmittag um -2,40 Prozent auf 876,00 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 89,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,29 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,20 Prozent auf 80,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 80,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,48 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -0,41 Prozent auf 3,63 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,74 US-Dollar) geht es um -1,93 Prozent auf 2,69 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 4.025,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.975,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:00 Uhr auf. Es geht 0,17 Prozent auf 4,35 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,34 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,41 Prozent auf 12,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,29 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,38 Prozent auf 347,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 345,70 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,66 Prozent auf 0,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,59 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 2,42 Prozent stärker bei 3,26 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,18 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,54 Prozent auf 98,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 97,74 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,92 Prozent auf 536,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 541,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net