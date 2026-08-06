Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,49 Prozent auf 4.267,99 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.247,04 US-Dollar).

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,68 Prozent auf 61,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 62,10 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,23 Prozent auf 1.763,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.742,00 US-Dollar.

Nach 1.368,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagmittag um 1,50 Prozent auf 1.388,50 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 80,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,45 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,92 Prozent auf 75,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 75,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,79 Prozent auf 3,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -4,12 Prozent auf 4.166,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.345,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,37 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,19 Prozent auf 309,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 309,30 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,26 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,53 Prozent auf 99,86 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 100,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 12:05 Uhr notiert der Kohlepreis 0,82 Prozent stärker bei 117,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 116,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at