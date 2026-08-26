|Öl & Co. im Fokus
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26.08.2026 10:13:20
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag
Am Mittwochvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,67 Prozent auf 4.627,62 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.658,61 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 10:10 Uhr werden 68,67 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,97 Prozent auf 1.870,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.852,50 US-Dollar.
Nach 1.331,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochvormittag um 1,05 Prozent auf 1.345,00 US-Dollar gestiegen.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 86,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,58 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,82 Prozent.
Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,76 Prozent auf 80,09 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 82,36 US-Dollar.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.
Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 1,00 Prozent auf 5,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,01 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,28 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 12,30 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 323,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,30 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 09:54 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,12 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,01 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,77 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,12 Prozent auf 16,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,61 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,54 Prozent auf 108,05 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 112,01 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 09:01 Uhr notiert der Kohlepreis -0,80 Prozent niedriger bei 123,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 124,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at