Öl & Co. unter der Lupe 28.09.2026 20:43:14

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -3,55 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.134,96 US-Dollar, nach 4.287,25 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (64,31 US-Dollar) geht es um -4,91 Prozent auf 61,15 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.738,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.782,00 US-Dollar).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,90 Prozent auf 1.220,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.270,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,84 Prozent auf 105,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 104,32 US-Dollar an der Tafel.

Nach 92,41 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagabend um 0,05 Prozent auf 92,46 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle 0,19 Prozent stärker bei 0,79 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Haferpreis um 0,18 Prozent auf 4,21 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 3,64 Prozent auf 2,89 US-Dollar, nach 2,79 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,48 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,18 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,19 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Maispreis um -1,14 Prozent auf 5,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,28 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,78 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,35 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -1,36 Prozent auf 1,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,51 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -2,37 Prozent auf 12,88 US-Dollar, nach 13,19 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -3,34 Prozent auf 361,40 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 373,90 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,27 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,13 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,20 US-Dollar.

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,78 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,78 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:29 Uhr auf 16,11 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 16,12 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 125,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Reispreis um -0,78 Prozent auf 16,46 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 16,59 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -1,02 Prozent auf 532,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 538,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Zugewinne in Höhe von 1,69 Prozent auf 73,33 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 72,11 Euro.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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