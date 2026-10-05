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05.10.2026 10:13:46
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.164,71 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,52 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.142,96 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Silberpreis bei 61,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (60,42 US-Dollar).
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.737,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.694,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,54 Prozent.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.185,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.172,00 US-Dollar).
Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag nach. Um -1,27 Prozent auf 100,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 102,25 US-Dollar.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,75 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 89,52 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 91,11 US-Dollar lag.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -0,18 Prozent auf 4,08 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,08 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,40 Prozent auf 5,00 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,98 US-Dollar wert.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,68 Prozent auf 12,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,78 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 1,13 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,85 Prozent auf 0,20 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,20 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,04 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Heizölpreis um 1,33 Prozent auf 120,46 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 118,88 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 143,15 US-Dollar am Vortag auf 140,00 US-Dollar nach unten (--2,20 Prozent).
Redaktion finanzen.at
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