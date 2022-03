Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis legte erneut zu

Die Ölpreise haben am Freitag erneut zugelegt, wenn auch weniger stark als am Vortag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 107,54 US-Dollar, ein plus von 0,84 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 104,00 Dollar.

Die Verluste zum Wochenanfang sind damit so gut wie wettgemacht, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Die Nachrichten aus Russland und der Ukraine hinsichtlich der Friedensverhandlungen klangen bei weitem nicht mehr so optimistisch wie zuvor, was den Markt zu einer Neubewertung der Lage veranlasst haben dürfte", schreibt Analyst Carsten Fritsch.

"Besonders stark dürfte auch die Prognose der Internationalen Energieagentur vom Mittwoch Eindruck hinterlassen haben, wonach dem Markt ab April täglich 3 Mio. Barrel Rohöl und Ölprodukte aus Russland fehlen dürften", so Fritsch weiter. Ein möglicher Produktionsausgleich durch Saudi-Arabien sei eher unwahrscheinlich, schätzt der Experte. Das OPEC+-Abkommen mit Russland wäre damit nämlich bedroht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 104,96 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 104,06 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ermäßigte sich dagegen in London um 0,62 Prozent auf 1.931,61 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm). Ein am Freitag etwas gestiegener US-Dollar könnte für Belastung gesorgt haben.

spo/pma