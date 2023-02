Rohstoffkurse am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Am Mittwochmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -1,04 Prozent auf 1.836,42 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (1.855,71 US-Dollar).

Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,51 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 21,52 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 21,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,85 Prozent auf 930,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 938,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,04 Prozent auf 1.468,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.484,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,32 Prozent auf 84,98 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 85,58 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag nach. Um -0,56 Prozent auf 78,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,06 US-Dollar.

Nach 0,85 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochmittag um -0,50 Prozent auf 0,85 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 12:25 Uhr gibt der Haferpreis um -0,27 Prozent auf 3,65 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Mittwochmittag nach. Um -0,33 Prozent auf 1,82 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 1,84 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,82 US-Dollar) geht es um -0,66 Prozent auf 6,78 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,70 Prozent auf 15,26 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 15,38 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,04 Prozent auf 496,20 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 501,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,60 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Zudem gibt der Weizenpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,83 Prozent auf 297,50 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 299,50 Euro.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -0,56 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,22 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag nach. Um -1,54 Prozent auf 2,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Rapspreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -1,27 Prozent auf 545,00 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Rapspreis noch bei 551,25 Euro.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 76,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,67 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

Nach 134,00 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Mittwochmittag um 1,31 Prozent auf 135,75 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at