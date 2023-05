Rohstoffkurse am Mittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,16 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 2.031,15 US-Dollar, nach 2.034,43 US-Dollar am Vortag.

Nach 25,64 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochmittag um -0,39 Prozent auf 25,54 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,32 Prozent auf 1.113,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.109,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,22 Prozent auf 1.584,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.587,50 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,88 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf 76,60 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 77,44 US-Dollar lag.

Nach 73,71 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag um -0,92 Prozent auf 72,86 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,09 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,81 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,93 Prozent auf 6,38 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 6,42 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,46 Prozent auf 2,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Rapspreis bei 431,50 Euro. Im Vergleich zum Vortag (434,25 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Heizölpreis -0,42 Prozent niedriger bei 62,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 63,14 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at