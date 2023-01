Rohstoffkurse am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 1.927,26 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,27 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 1.932,42 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,04 Prozent auf 23,87 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 23,86 US-Dollar wert.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,24 Prozent auf 1.034,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.036,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,72 Prozent auf 1.744,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.774,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag hinzu. Um 0,58 Prozent auf 86,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 86,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 81,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 80,33 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,83 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach oben (+0,49Prozent).

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 1,09 Prozent auf 3,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,68 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,15 Prozent auf 6,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 6,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,03 Prozent auf 15,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,15 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,21 Prozent auf 472,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 471,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,10 Prozent auf 0,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,20 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,28 Prozent auf 3,19 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,28 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 89,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 89,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at