Rohstoffkurse am Vormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 1.989,32 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,71 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:09 Uhr auf 25,02 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 25,20 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 1.088,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.087,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,46 Prozent auf 1.517,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.539,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,55 Prozent auf 82,99 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 82,73 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 78,94 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 78,76 US-Dollar.

Nach 6,51 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um 0,19 Prozent auf 6,51 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 09:55 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,41 Prozent auf 14,71 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 14,65 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,09 Prozent auf 439,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 439,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,53 US-Dollar) geht es um 0,25 Prozent auf 0,53 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,93 Prozent auf 0,26 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,26 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,72 Prozent auf 2,22 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 67,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (66,84 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,79 Prozent.

Redaktion finanzen.at