Rohstoffkurse am Vormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,18 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 1.892,80 US-Dollar, nach 1.889,38 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (22,72 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 22,80 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,56 Prozent auf 899,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 894,50 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:09 Uhr steigt der Palladiumpreis um 0,41 Prozent auf 1.225,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.220,50 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,25 Prozent auf 84,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 80,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 80,39 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,22 Prozent auf 0,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,84 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Maispreis kaum vom Fleck. Nach 4,73 US-Dollar am Vortag, tendiert der Maispreis um 10:00 Uhr bei 4,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 09:58 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 1,08 Prozent auf 13,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,37 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,03 Prozent auf 403,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 399,60 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,19 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,08 Prozent auf 0,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,24 US-Dollar.

Nach 2,62 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,64 Prozent auf 2,58 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 82,42 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (81,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,97 Prozent.

Redaktion finanzen.at