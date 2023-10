Rohstoffkurse am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 1.992,15 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,51 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 2.002,45 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Silberpreis um 0,13 Prozent auf 23,12 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 23,09 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,55 Prozent auf 913,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 908,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,02 Prozent auf 1.135,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.124,00 US-Dollar wert.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Montagvormittag nach. Um -1,58 Prozent auf 89,01 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 90,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -1,42 Prozent auf 83,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 85,54 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,84 US-Dollar am Vortag auf 0,85 US-Dollar nach oben (+0,19Prozent).

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,06 Prozent auf 4,01 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 4,02 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,10 Prozent auf 4,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 09:59 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,83 Prozent auf 13,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,97 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,52 Prozent auf 439,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 442,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,11 Prozent auf 0,27 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,27 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 5,95 Prozent auf 3,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,16 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,64 Prozent auf 79,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 80,57 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 09:42 Uhr notiert der Kohlepreis -1,73 Prozent niedriger bei 133,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 130,05 US-Dollar.

