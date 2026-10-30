Gold, Öl & Co. aktuell 30.10.2026 10:13:20

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um -0,84 Prozent auf 3.991,03 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.024,71 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 50,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (52,08 US-Dollar).

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -2,83 Prozent auf 1.444,00 US-Dollar, nach 1.486,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,33 Prozent auf 984,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.008,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 09:58 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,79 Prozent stärker bei 116,94 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 114,88 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 103,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (102,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,49 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,51 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:30 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,08 Prozent stärker bei 12,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,20 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 329,30 US-Dollar am Vortag auf 328,30 US-Dollar nach unten (--0,30 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,70 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um -0,62 Prozent auf 0,19 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 2,92 US-Dollar nach unten (--1,12 Prozent).

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 125,22 US-Dollar am Vortag auf 125,75 US-Dollar nach oben (+0,42Prozent).

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,10 Prozent auf 145,00 US-Dollar, nach 144,85 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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