Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagabend

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,44 Prozent auf 4.126,05 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.067,28 US-Dollar gestanden hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 53,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (52,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,27 Prozent.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 2,67 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.575,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.534,50 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,12 Prozent auf 1.039,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.028,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -5,71 Prozent auf 92,71 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 98,32 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Montagabend nach. Um -5,11 Prozent auf 86,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 90,83 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,42 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,30 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,29 Prozent auf 2,74 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,06 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,14 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,62 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,02 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,22 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,98 Prozent auf 1,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,57 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,89 US-Dollar.

Nach 319,20 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend um 0,47 Prozent auf 320,70 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,53 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 6,84 Prozent auf 3,20 US-Dollar, nach 3,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,54 US-Dollar).

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,28 Prozent auf 17,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 17,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,23 Prozent auf 110,69 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 114,39 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Reispreis um -0,48 Prozent auf 17,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,30 Prozent auf 505,50 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 504,00 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -3,77 Prozent auf 82,73 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 85,97 Euro.

Redaktion Finanzen.net