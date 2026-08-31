Rohstoffe aktuell 31.08.2026 13:17:06

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,01 Prozent auf 4.455,57 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.456,15 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Silberpreis um 1,37 Prozent auf 67,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,38 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -2,01 Prozent auf 1.807,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.844,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.427,00 US-Dollar am Vortag auf 1.402,50 US-Dollar nach unten (--1,72 Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 90,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,31 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,81 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 3,43 Prozent auf 86,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,40 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,82 Prozent auf 0,92 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,90 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,86 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 11:33 Uhr auf 3,42 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,49 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,10 Prozent auf 5,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,12 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,35 Prozent auf 12,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,76 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,52 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 2,75 Prozent auf 118,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 115,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com

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