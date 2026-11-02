Rohstoffe im Fokus 02.11.2026 10:13:20

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,69 Prozent höher bei 3.902,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.875,36 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 50,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,13 US-Dollar).

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.432,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.432,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,31 Prozent auf 979,50 US-Dollar, nach 982,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -7,19 Prozent auf 109,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 117,64 US-Dollar an der Tafel.

Nach 104,12 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -4,25 Prozent auf 99,70 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,71 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,78 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 1,31 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,45 Prozent stärker bei 4,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,22 US-Dollar) geht es um -0,04 Prozent auf 12,22 US-Dollar nach unten.

Nach 324,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagvormittag um 0,22 Prozent auf 325,30 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,50 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,66 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,21 Prozent auf 2,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Milchpreis bei 15,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -3,42 Prozent auf 119,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 123,63 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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