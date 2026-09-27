|Rohstoffkurse aktuell
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27.09.2026 20:43:14
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Sonntagabend
Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.286,15 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.286,15 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 64,31 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 64,31 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.782,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.782,00 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.270,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.270,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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