Rohstoffpreise am Dienstagmittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:13 Uhr 0,11 Prozent auf 1.935,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 1.933,64 US-Dollar.

Nach 23,26 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um 0,30 Prozent auf 23,33 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 938,00 US-Dollar am Vortag auf 945,50 US-Dollar nach oben (+0,80Prozent).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 1.249,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.241,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:04 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 94,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 94,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,26 Prozent auf 92,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,48 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 12:43 Uhr notiert der Haferpreis -1,21 Prozent niedriger bei 4,49 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,54 US-Dollar.

Nach 4,72 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagmittag um -0,64 Prozent auf 4,69 US-Dollar gesunken.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,30 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf 13,12 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 13,17 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:02 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,13 Prozent stärker bei 390,70 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 390,40 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,22 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Weizenpreis Verluste. Um 12:58 Uhr fällt der Weizenpreis um -0,32 Prozent auf 237,25 Euro. Am Vortag standen noch 238,50 Euro an der Tafel.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,74 Prozent auf 0,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,27 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,48 Prozent auf 2,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 18,37 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 11:52 Uhr auf 18,36 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Rapspreis um -0,35 Prozent auf 432,50 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 433,25 Euro.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,30 Prozent auf 87,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 86,91 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at