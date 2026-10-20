Gold & Co. unter der Lupe 20.10.2026 13:17:06

Rohstoffpreise am Dienstagmittag

Rohstoffpreise am Dienstagmittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,42 Prozent auf 4.123,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.141,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,23 Prozent auf 57,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 57,11 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 13:13 Uhr werden 1.644,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.123,50 US-Dollar am Vortag auf 1.105,50 US-Dollar nach unten (--1,60 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,61 Prozent auf 111,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 109,55 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 100,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,66 US-Dollar).

Daneben wertet der Baumwolle um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,02 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,80 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:42 Uhr fällt der Haferpreis um -0,19 Prozent auf 3,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,89 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,46 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.267,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.253,00 Britische Pfund) ist das ein Aufschlag von 0,33 Prozent.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,21 Prozent auf 4,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,54 US-Dollar am Vortag auf 12,58 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,37 Prozent auf 353,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 354,80 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,84 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,21 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,21 US-Dollar wert.

Nach 3,06 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagmittag um -1,24 Prozent auf 3,02 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 129,97 US-Dollar am Vortag auf 131,82 US-Dollar nach oben (+1,42Prozent).

Derweil notiert der Holzpreis bei 520,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (522,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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