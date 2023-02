Rohstoffpreise am Freitagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,97 Prozent auf 1.820,11 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 1.837,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,85 Prozent auf 21,21 US-Dollar, nach 21,61 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -1,45 Prozent auf 917,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 931,00 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.539,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagvormittag um -4,61 Prozent auf 1.468,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,45 Prozent auf 83,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 85,14 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -1,35 Prozent auf 77,01 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 78,49 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,37 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 1,71 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,63 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,11 Prozent auf 6,76 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 6,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 15,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 15,27 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,65 Prozent auf 494,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 491,40 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,81 Prozent auf 0,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,33 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:00 Uhr ab. Es geht -2,38 Prozent auf 2,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,39 US-Dollar stand.

Nach 74,23 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Freitagvormittag um -2,49 Prozent auf 72,38 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.at