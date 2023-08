Rohstoffpreise am Freitagvormittag

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -0,20 Prozent auf 1.914,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.917,81 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem gibt der Silberpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,25 Prozent auf 24,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 24,16 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,32 Prozent auf 943,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 940,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:08 Uhr notiert der Palladiumpreis -0,16 Prozent niedriger bei 1.241,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.243,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,96 Prozent auf 84,03 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,36 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,01 Prozent stärker bei 79,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 79,05 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,11 Prozent auf 4,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,72 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,38 Prozent auf 13,71 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,66 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 09:51 Uhr steht ein Plus von 0,17 Prozent auf 423,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 422,70 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:25 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,66 Prozent stärker bei 0,66 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,66 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -0,08 Prozent auf 0,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,24 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,40 Prozent auf 2,53 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,52 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 83,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (83,48 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at