|Öl & Co. unter der Lupe
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28.09.2026 10:13:20
Rohstoffpreise am Montagvormittag
Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -3,07 Prozent auf 4.155,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.287,25 US-Dollar gehandelt worden war.
Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -4,99 Prozent auf 61,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,31 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.735,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.782,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,61 Prozent.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -2,60 Prozent auf 1.237,00 US-Dollar, nach 1.270,00 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 2,49 Prozent auf 106,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 104,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 2,32 Prozent auf 94,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 92,41 US-Dollar.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 4,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,20 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Maispreis um -1,04 Prozent auf 5,23 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 5,28 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -1,52 Prozent auf 12,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 13,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,87 Prozent auf 366,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 373,90 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,18 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,11 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 09:45 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,44 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,20 US-Dollar an der Tafel.
Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:58 Uhr notiert der Heizölpreis 2,99 Prozent stärker bei 127,33 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 123,63 US-Dollar.
Derweil notiert der Kohlepreis bei 134,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (137,95 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,46 Prozent.
Redaktion finanzen.at