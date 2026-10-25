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25.10.2026 08:15:38
Rosebank: Life on the oil field at the centre of a political storm
Scotland editor James Cook finds out what life is like on board a ship in an untapped oil field awaiting its fate.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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