Die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation hat den Goldpreis erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar gedrückt.

Am Mittwochmorgen wurden zuletzt für eine Feinunze (31,1 Gramm) noch rund 3.747 Dollar gezahlt und damit rund 2,67 Prozent weniger als am Vortag.

Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Und auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte Williams am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe.

Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger zuletzt schon abgefunden; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen sie erst einmal verdauen.

Für weitere Hinweise auf den Zinskurs der Fed richten sich die Blicke am Mittwochabend daher auch auf das Protokoll der Oktober-Sitzung der Notenbank.

Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um rund ein Drittel gesunken, nachdem er 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war und damit an die starken Jahre 2023 und 2024 angeknüpft hatte./mis/stk

LONDON (dpa-AFX)