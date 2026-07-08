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08.07.2026 18:50:02

Russia bans diesel exports in fuel crunch

Ukrainian drone strikes on refineries have created petrol and diesel shortages and brought the war home for RussiansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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