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10.05.2026 21:15:20
Russia to block Kazakh oil flows to Germany via key pipeline
Germany has confirmed that Russia will block flows of Kazakh oil to a vital refinery that supplies much of Berlin's energy needs from May 1.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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