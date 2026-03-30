|
30.03.2026 15:49:56
Russia Was Set For An Oil Windfall From US-Iran War — Then Ukrainian Drone Strikes Knocked Out Nearly 40% Of Its Export Capacity
This article Russia Was Set For An Oil Windfall From US–Iran War — Then Ukrainian Drone Strikes Knocked Out Nearly 40% Of Its Export Capacity originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,60
|-1,97
|-1,72
|Ölpreis (WTI)
|103,43
|3,79
|3,80
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.