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12.11.2026 06:00:21

Russian diesel exports double after Trump lifts sanctions, but US gets none

Boost in shipments expected to be shortlived after Ukraine resumes attacks on refineriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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