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07.07.2026 13:56:00
Russia’s oil refineries are burning — and, now, so is its bond market
Fuel shortages in Russia may achieve what nothing — and nobody — else could: force Putin to the negotiating table.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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