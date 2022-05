Russland verhängt Sanktionen gegen Teile von Gazprom Germania

London/Berlin (Reuters) - Russland hat am Mittwochabend Sanktionen gegen Teile des Gaskonzerns Gazprom Germania angekündigt, der unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur steht.

Auf der Internetseite der Regierung in Moskau wurden insgesamt 31 Unternehmen aufgelistet, gegen die nicht genauer bezeichnete Maßnahmen erlassen werden. Auch EuRoPol GAZ PA gehört dazu, der Eigner des polnischen Abschnitts der Jamal-Europa Erdgas-Pipeline. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 3. Mai ein Dekret erlassen, wonach keine russische Einrichtung Geschäfte mit Firmen und Personen auf der Sanktionsliste tätigen darf. Ausdrücklich dürfen an sie keine Produkte oder Rohstoffe exportiert werden.

Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erklärte, die Ankündigung werde ausgewertet. "Noch liegen uns keine Details vor." Sie verwies auf das Dekret vom Mai zu den Sanktionen. "Konkretisierungen sollten demnach binnen zehn Tagen erfolgen." Auch die Bundesnetzagentur verwies auf das Fehlen von Einzelheiten. "Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur als Treuhänderin von Gazprom Germania sind daher bereits dabei, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen und sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten."

Gazprom Germania gehört zu den größten Gasversorgern in Deutschland und betreibt den Transport, Vertrieb und die Speicherung von Erdgas. Hierzu gehört etwa der größte Gasspeicher des Landes im niedersächsischen Rehden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das Unternehmen bis Ende September in die Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur übergeben, nachdem der russische Mutterkonzern Gazprom, die Tochter aufgab.