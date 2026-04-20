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20.04.2026 12:44:00
Russlands Wirtschaft schwächelt laut Schwedens Militärgeheimdienstchef trotz steigender Ölpreise - Bericht der »Financial Times«
Russlands Staatshaushalt ist nach vier Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine schwer unter Druck. Laut Schwedens Militärgeheimdienstchef manipuliert Moskau gar Daten, um seine Wirtschaft besser dastehen zu lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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