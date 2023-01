RWE - Tagebau-Bagger können im Frühjahr Lützerath erreichen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE kommt mit dem Abriss des Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier rasch voran.

Der Rückbau werde noch acht bis zehn Tage dauern, berichtete die "Rheinische Post" vorab aus ihrer Montagausgabe und berief sich auf einen Konzernsprecher. "Im März oder April könnte der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern", kündigte der RWE-Sprecher an.

RWE will Lützerath abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. Lützerath wird seit Mittwoch von massiven Kräften der Polizei geräumt. Am Samstag demonstrierten Polizeiangaben zufolge rund 15.000 Menschen gegen den Abbau. Bei Ausschreitungen am Rande der Kundgebungen seien über 70 Polizisten verletzt worden, hieß es weiter.

