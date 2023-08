RWE-Chefin verwirft Kohle-Kritik: "Gut möglich, dass wir noch eine Schippe drauflegen"

RWE steht in Deutschland sinnbildlich für das Kohlegeschäft, die Zerstörung von Natur und Umwelt und den Klimawandel. Katja Wünschel sieht es anders. Allein in Deutschland investiere RWE 15 Milliarden Euro in grüne Technologien, sagt die Chefin von RWE Renewables im "Klima-Labor" von ntv.de. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel