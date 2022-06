RWE kauft niederländisches Gaskraftwerk von Vattenfall

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE will ein Gaskraftwerk von Vattenfall in den Niederlanden übernehmen und damit sein Wasserstoffgeschäft ausbauen.

RWE teilte am Donnerstag mit, das Gaskraftwerk "Magnum" im niederländischen Eemshaven zu einem Preis entsprechend dem Unternehmenswert von 500 Millionen Euro zu erwerben. Die seit 2013 betriebene Anlage habe eine Kapazität von 1,4 Gigawatt. Sie lasse sich technisch so umrüsten, dass sie anteilig mit bis zu 30 Prozent Wasserstoff betrieben werden könne. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, das Gaskraftwerk bis zum Ende des Jahrzehnts vollständig auf Wasserstoff umzustellen. Dem Deal müsse unter anderem noch der Betriebsrat von Vattenfall zustimmen.

Mit Wasserstoff kann Strom deutlich klimafreundlicher als mit Gas oder Kohle erzeugt werden. Wasserstoff spielt daher eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. RWE verfolgt eine ganze Reihe von Projekten, auch in den Niederlanden. Magnum befinde sich in unmittelbarer Nähe zum RWE-Kraftwerk in Eemshaven, erklärte der Versorger. Die 1560-Megawatt-Anlage werde mit Steinkohle und Biomasse betrieben. "Durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur vor Ort erwartet RWE umfassende Vorteile." Die Transaktion solle bis Ende September dieses Jahres abgeschlossen werden.