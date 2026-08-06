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06.08.2026 19:31:59
S&P 500, Dow Fall as Brent Jumps 4%, SanDisk Trims Losses: Stock Market Today
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|82,08
|-0,41
|-0,50
|Ölpreis (WTI)
|78,18
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